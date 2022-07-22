В ДНР сообщили о повреждении газопровода и здания школы в Горловке при обстреле ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Горловке перебит газопровод, повреждены здание школы и пять жилых домов», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 96 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 660 снарядов.
Также украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Хорошее в ЛНР.