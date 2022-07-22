В ДНР сообщили о повреждении газопровода и здания школы в Горловке при обстреле ВСУ

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Здание школы, газопровод и пять жилых домов повреждены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск.
В ДНР сообщили о повреждении газопровода и здания школы в Горловке при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Горловке перебит газопровод, повреждены здание школы и пять жилых домов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 96 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 660 снарядов.

Также украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Хорошее в ЛНР.

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