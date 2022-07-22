Украинские военные 96 раз обстреляли населённые пункты ДНР за сутки

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 96 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 660 снарядов.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 96 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

ВСУ выпустили 660 единиц различных боеприпасов.

За сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё семь человек получили ранения.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Хорошее в ЛНР.