В ЛНР сообщили об обстреле села Хорошего из РСЗО HIMARS со стороны украинских военных
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:00 по населённому пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в заявлении в Telegram.
Информации о пострадавших не приводится.
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.