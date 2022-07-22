В ЛНР сообщили об обстреле села Хорошего из РСЗО HIMARS со стороны украинских военных

Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Хорошее в ЛНР. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.