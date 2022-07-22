Российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Чёрная сотня», развёрнутый в здании школы №23 города Краматорска Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Были ликвидированы до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

МО: уничтожен пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня» в школе Краматорска

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Соледаре (ДНР), уничтожив до 40 националистов.