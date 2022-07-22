МО: уничтожен пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня» в школе Краматорска

Короткая ссылка
Российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.
МО: уничтожен пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня» в школе Краматорска
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Чёрная сотня», развёрнутый в здании школы №23 города Краматорска Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Были ликвидированы до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

  • МО: уничтожен пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня» в школе Краматорска

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Соледаре (ДНР), уничтожив до 40 националистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить