МО: уничтожен пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня» в школе Краматорска
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Об этом сообщили в Минобороны.
«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Чёрная сотня», развёрнутый в здании школы №23 города Краматорска Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Были ликвидированы до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
- МО: уничтожен пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня» в школе Краматорска
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Соледаре (ДНР), уничтожив до 40 националистов.