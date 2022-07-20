Вооружённые силы России нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Соледаре (ДНР), уничтожив до 40 националистов.

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Соледар Донецкой Народной Республики уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов», — отметил Конашенков.

ВС России нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре в Донбассе

Также Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное Одесской области.