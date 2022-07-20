ВС России нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре в Донбассе

Короткая ссылка
Вооружённые силы России нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Соледаре (ДНР), уничтожив до 40 националистов.
ВС России нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Соледар Донецкой Народной Республики уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов», — отметил Конашенков.

  • ВС России нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре в Донбассе

Также Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное Одесской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить