Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР

Журналисты телеканала НТВ попали под обстрел на территории Донецкой Народной Республики в районе Славянска. Следственный комитет России выяснит все обстоятельства случившегося.

Оператор съёмочной группы Максим Беликов получил ранения.

«При выполнении профессиональных обязанностей попали под плотный миномётный огонь со стороны ВФУ вблизи города Славянска... Беликов получил повреждения руки. Следователи СК России установят и дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению данного преступления», — следует из сообщения ведомства.

В Следственном комитете обратили внимание, что видеозапись произошедшего является ещё одним подтверждением противоправной деятельности ВСУ.

Телеканал ТВ-Центр в Telegram ранее заявил о ранении своего журналиста.

4 июля вследствие обстрелов со стороны украинской армии территории ДНР пострадали более 30 мирных граждан.