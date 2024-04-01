«Узурпация власти»: в Госдуме прокомментировали отказ Киева проводить президентские выборы

31 марта на Украине должны были состояться президентские выборы, однако киевский режим отказался их проводить под предлогом военного положения. Отменив это голосование, Владимир Зеленский «окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию», став для Украины «военным диктатором», подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, Зеленский утратил право говорить от имени Украины и украинского народа. В свою очередь, в Госдуме РФ заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти. С точки зрения аналитиков, реальные причины отмены президентских выборов кроются прежде всего в низких рейтингах самого Зеленского.

Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в «военного диктатора», отменив президентские выборы на Украине, которые должны были пройти 31 марта, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — отметил Сальдо в комментарии РИА Новости.

По его словам, Зеленский больше не имеет права говорить от имени Украины и украинского народа.

В Госдуме РФ также заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти.

«Начиная с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Как напомнил, в свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Конституция республики не предусматривает пролонгации срока президентских полномочий, а значит, Зеленский вскоре «станет никем».

«Если бы Украина была демократической страной, сегодня в ней состоялись бы выборы президента. Но Украина при Зеленском перестала таковой быть. Конституция Украины не предусматривает никаких продлений сроков полномочий, просто не предусматривает! А раз Конституция не предусматривает, то Зеленский совсем скоро станет никем», — написал Азаров в своём Telegram-канале.

Согласно Основному закону Украины, президентские выборы проводят в последнее воскресенье марта в год, когда заканчивается период пребывания у власти действующего главы государства. Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, однако выборы так и не были назначены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Действующий глава киевского режима боится проводить выборы из-за риска потерять власть, заявил ранее постпред России при ООН Василий Небензя.

«Единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая», — подчеркнул российский дипломат.

Внутриполитический контекст

Отмену президентских выборов на Украине критикуют и бывшие соратники Зеленского — в частности, экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович, а также сооснователь партии «Слуга народа» и экс-спикер Рады депутат Дмитрий Разумков. Последний настаивает, чтобы обязанности президента после 20 мая исполнял председатель парламента Руслан Стефанчук, как оговорено в Конституции на случай, если глава государства избран не будет.

Как заявил 15 марта депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей, Зеленский намерен подтвердить законность продления своих полномочий после окончания его срока в обход решения Конституционного суда Украины.

«Без разрешения КСУ в ОП могут попытаться за Зеленским эти полномочия сохранить. С решением... эти полномочия точно будут утрачены», — сообщил Дубинский в своём Telegram.

Заседание Верховной рады Украины

РИА Новости

Он уточнил, что причиной попытки обхода Конституционного суда является ст. 108 Конституции Украины, где прописано, что после истечения срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новый глава страны, при этом ст. 112 уточняется, что если и. о. президента становится спикер парламента, то после 20 мая и. о. президента точно теряет полномочия.

Западная позиция

Стоит отметить, что и на Западе Зеленского неоднократно призывали провести президентские выборы. Так, занимавший пост спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс говорил, что «Украина должна организовать свободные и честные выборы», поскольку это её обязательство по уставу Совета Европы. По словам Кокса, «если выборы будут не идеальными», к Киеву никаких вопросов не будет — они возникнут, если такое голосование не состоится, поскольку «без выборов демократия невозможна».

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Со своей стороны, и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев выступил с аналогичным призывом.

На прошлой неделе лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Зеленского. По словам Филиппо, за решение не проводить выборы главу киевского режима «очень критикуют на Украине».

25 марта в Госдепартаменте США представитель ведомства Мэттью Миллер сообщил о желании Соединённых Штатов, чтобы на Украине прошли выборы, однако добавил, что в Вашингтоне понимают, как сложно это сделать с учётом боевых действий.

Немногим позднее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило со ссылкой на украинского политолога Андрея Золотарёва, что Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае. По данным издания, это несёт «угрозу политической дестабилизации».

«Силой удерживает власть»

Как отмечают эксперты, реальные причины отмены президентских выборов на Украине заключаются далеко не в военном положении или мобилизации, а в первую очередь в низких рейтингах самого Зеленского.

«Есть большая вероятность того, что он проиграл бы выборы, если бы они состоялись. Как показывают последние социологические опросы, которые проводятся на Украине, подавляющее большинство респондентов готовы проголосовать за кого угодно, только не за Зеленского», — рассказал в комментарии RT член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на опрос, проведённый украинским Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS), бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Он набрал бы в первом туре 41,4%, а Зеленский — 23,7%, свидетельствуют данные исследования. Согласно этой же информации, во втором туре Залужный также одержал бы верх над Зеленским — 67,5% против 32,5%.

В этой ситуации шансы Зеленского остаться у власти демократическим путём «чрезвычайно малы», констатировал Шаповалов.

«Он будет всем твердить о своей легитимности, которой нет. Непроведение выборов — грубое нарушение Конституции Украины и узурпация власти. Но это политика не только сегодняшнего дня, она проводится на протяжении всего президентского срока Зеленского. Когда стало понятно, что рейтинги его и его партии стали падать, Зеленский прибегнул к политическим репрессиям: по сути, он уничтожил своих оппонентов. Позднее, когда у Зеленского появился конкурент в лице Залужного, он отправил его в отставку с поста главы ВСУ и фактически выпроводил из страны в качестве посла в Великобритании», — напомнил Шаповалов.

Площадь Независимости в Киеве

AP

При этом, по его словам, несмотря на отдельные голоса на Западе, призывавшие Киев провести президентские выборы, впоследствии большинство западных политиков в итоге просто закрыли на это глаза.

«Ключевые фигуры коллективного Запада, в частности президент США Джо Байден или руководители Евросоюза, всячески обходят эту тему, не обращают внимания на то, что Зеленский находится у власти уже нелегитимно. Почему так происходит? Запад считает себя эталоном демократии, но эта ситуация на Украине совсем с демократическими принципами не соотносится. Западные страны поддерживают любые режимы, которые им необходимы для реализации своих целей. В этом смысле Запад всеяден — он может поддержать абсолютного диктатора, узурпатора, человека, который незаконно находится у власти», — констатировал Шаповалов.

Однако непроведение президентских выборов означает окончательное перерождение киевского режима в диктатуру, считает Шаповалов.

«Это приведёт к окончательной потере лица Зеленского и падению его рейтингов. Думаю, что рано или поздно это, конечно, приведёт к краху киевского режима, а Зеленского — на скамью подсудимых», — говорит аналитик.

Со своей стороны, политолог Александр Асафов считает примечательным тот факт, что об узурпации власти Зеленским говорят не только в России, но и на Западе, а также на Украине.

«Маниакальное стремление главы киевского режима всеми силами остаться у власти, пусть ценой размена, например, своего окружения — увольнения когда-то близких соратников, — становится очевидным абсолютно всем. Зеленский хочет удержаться на своём посту вне каких-то рациональных причин. Он, боясь проиграть избирательный процесс тому же Залужному или Арестовичу, решил и вовсе обойтись без выборов», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

В то же время, по его словам, Зеленский нелегитимен уже не только для собственного народа, но и для западных кураторов.

«И в этом смысле одно дело — поставлять оружие, давать деньги в кредит или на других условиях легитимно избранному президенту, который отвечает по своим обязательствам по закону страны, и совсем другая ситуация — взаимодействовать с тем, кто уже фактически силой удерживает власть, подвергая репрессиям собственное население, принимая неконституционные законы и ограничивая многие права людей в стране», — заключил Асафов.