«Планировали преступления террористической направленности»: в Дагестане в ходе КТО задержали трёх человек

В ночь на 31 марта в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске был введён режим КТО для поимки вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности. Злоумышленников удалось заблокировать в нескольких квартирах в одном из жилых кварталов, после чего их задержали. Как сообщили в НАК, бандиты планировали преступления террористической направленности.

Утром 31 марта в Республике Дагестан были задержаны трое вооружённых лиц, планировавших преступления террористического характера. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ночью в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске был введён правовой режим контртеррористической операции после того, как была получена информация о местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности. Они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах двух дагестанских городов.

«Утром в Махачкале и Каспийске органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить преступления террористической направленности», — говорится в сообщении.

При осмотре мест задержания злоумышленников были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

По данным НАК, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

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Напомним, что 22 марта произошёл теракт в подмосковном Красногорске. Преступление совершили четыре уроженца Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов.

Им удалось сбежать из «Крокуса» после того, как они устроили стрельбу и пожар в здании. Их задержали в Брянской области, когда они направлялись на автомобиле в сторону российско-украинской границы, чтобы прибыть в Киев, где должны были получить вознаграждение.

В ходе допросов было установлено, что действия террористов голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. Имеются подтверждённые данные о поступлении обвиняемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

Кроме того, были арестованы ещё пять человек, предположительно, вовлечённые в преступную группу: Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил.

Жертвами теракта стали 144 человека, СК удалось установить личности 134 погибших. Также зафиксирован 551 пострадавший.

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Противодействие терроризму

30 марта в Ставропольском крае силовики задержали трёх выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение теракта в одном из мест массового пребывания людей на территории региона. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».

29 марта в ЛНР задержали местного жителя и гражданина Украины, которые собирали сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ и о других различных объектах на территории республики, после чего передавали эти данные представителям Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ.

Один из задержанных также признался, что причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

28 марта в Херсонской области силовики задержали жителя Алёшек по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур. Злоумышленник был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года.

27 марта сотрудники региональных отделений ФСБ и МВД России задержали шесть человек, являющихся членами запрещённой экстремистской организации «Алля-Аят»*. Они занимались вербовкой новых людей.

* «Алля-Аят» — организация признана экстремистской по решению Верховного суда России от 06.12.2019.