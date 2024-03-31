НАК: пострадавших в ходе контртеррористической операции в Дагестане нет
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — говорится в сообщении.
В НАК добавили, что в настоящий момент продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске. Стало известно, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.
Позже в НАК сообщили, что в Дагестане в ходе КТО задержаны три человека, которые планировали совершить террористические акты.