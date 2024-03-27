В Ростове-на-Дону задержаны вербовщики из экстремистской ячейки

Сотрудники региональных отделений ФСБ и ГУ МВД России задержали шесть человек, являющихся членами запрещённой экстремистской организации «Алля-Аят»*. В группировке они занимались вербовкой новых людей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, преступная деятельность экстремистов координировалась из других стран и туда же выводились вырученные финансовые средства.

«Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны», — отметил собеседник.

Ранее УФСБ России по Свердловской области сообщило о задержании экстремиста, который готовил теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга.

* «Алля-Аят» — организация признана экстремистской по решению Верховного суда России от 06.12.2019.