В Ростове-на-Дону задержаны вербовщики из экстремистской ячейки
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, преступная деятельность экстремистов координировалась из других стран и туда же выводились вырученные финансовые средства.
«Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны», — отметил собеседник.
Ранее УФСБ России по Свердловской области сообщило о задержании экстремиста, который готовил теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга.
* «Алля-Аят» — организация признана экстремистской по решению Верховного суда России от 06.12.2019.