Задержан экстремист, который готовил теракт в воинской части в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.
Речь идёт о функционере экстремистской организации «Граждане СССР»*.
У него при себе обнаружили пять зажигательных устройств, их изъяли.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Октябрьский районный суд Белгорода арестовал сторонника «Русского добровольческого корпуса»*, который готовил теракт против российских военных в Валуйках Белгородской области.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Самарского областного суда от 16.06.2022.
** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.