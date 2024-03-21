Задержан экстремист, который готовил теракт в воинской части в Екатеринбурге

УФСБ России по Свердловской области сообщило о задержании экстремиста, который готовил теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.

Речь идёт о функционере экстремистской организации «Граждане СССР»*.

У него при себе обнаружили пять зажигательных устройств, их изъяли.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Октябрьский районный суд Белгорода арестовал сторонника «Русского добровольческого корпуса»*, который готовил теракт против российских военных в Валуйках Белгородской области.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Самарского областного суда от 16.06.2022.

** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.