Суд арестовал готовившего теракт против российских военных в Валуйках
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.
Ранее ФСБ сообщила, что в Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина.
Он признался в подготовке теракта в Валуйках с помощью взрывного устройства.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.