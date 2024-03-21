Суд арестовал готовившего теракт против российских военных в Валуйках

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал сторонника «Русского добровольческого корпуса»*, который готовил теракт против российских военных в Валуйках Белгородской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

Ранее ФСБ сообщила, что в Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина.

Он признался в подготовке теракта в Валуйках с помощью взрывного устройства.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.