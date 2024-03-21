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Суд арестовал готовившего теракт против российских военных в Валуйках

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Октябрьский районный суд Белгорода арестовал сторонника «Русского добровольческого корпуса»*, который готовил теракт против российских военных в Валуйках Белгородской области. 
Суд арестовал готовившего теракт против российских военных в Валуйках
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

Ранее ФСБ сообщила, что в Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина.

Он признался в подготовке теракта в Валуйках с помощью взрывного устройства.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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