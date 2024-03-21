В Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина

В Белгородской области сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с МВД России задержан россиянин, являющийся сторонником украинских националистов, который готовил теракты в отношении российских военных.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что задержанный готовил диверсионно-террористические акты против российских военных по заданию представителей запрещённой террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

Возбуждено уголовное дело по четырём статьям Уголовного кодекса: приготовление к террористическому акту, покушение на участие в деятельности террористической организации, приготовление к диверсии и незаконное хранение взрывчатых устройств.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника.

Путин, говоря о террористической организации РДК, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.