В Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что задержанный готовил диверсионно-террористические акты против российских военных по заданию представителей запрещённой террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.
Возбуждено уголовное дело по четырём статьям Уголовного кодекса: приготовление к террористическому акту, покушение на участие в деятельности террористической организации, приготовление к диверсии и незаконное хранение взрывчатых устройств.
Ранее российский президент Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника.
Путин, говоря о террористической организации РДК, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.