Задержанный в Белгородской области диверсант готовил теракт в Валуйках
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, видеозапись с признанием задержанного распространила Федеральная служба безопасности.
Он признался, что в феврале 2024 года связался с сотрудниками спецслужб Украины в мессенджерах.
По его словам, он помогал противнику с координатами расположения ВС России. После этого он вступил в РДК.
«Под их эгидой планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки», — сказал задержанный.
Ранее ФСБ сообщила, что в Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.