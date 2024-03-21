Задержанный в Белгородской области диверсант готовил теракт в Валуйках

Задержанный в Белгородской области сторонник «Русского добровольческого корпуса»* признался в подготовке теракта в Валуйках с помощью взрывного устройства.

Как пишет РИА Новости, видеозапись с признанием задержанного распространила Федеральная служба безопасности.

Он признался, что в феврале 2024 года связался с сотрудниками спецслужб Украины в мессенджерах.

По его словам, он помогал противнику с координатами расположения ВС России. После этого он вступил в РДК.

«Под их эгидой планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки», — сказал задержанный.

Ранее ФСБ сообщила, что в Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.