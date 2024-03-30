Преступление готовили трое граждан из Центральной Азии: ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

На территории Ставропольского края предотвращён теракт в одном из мест массового пребывания людей. Как сообщили в ФСБ России, были задержаны трое граждан Центральной Азии. При обысках у них изъяли составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».

Силовики задержали выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение теракта в Ставропольском крае, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путём взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.

При проведении следственных действий по месту проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».

Также накануне стало известно, что в Луганской Народной Республике задержали двух пособников украинских спецслужб.

Одним из задержанных оказался житель ЛНР, который собирал и передавал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ, которые задействованы в специальной военной операции.

Вторым злоумышленником оказался гражданин Украины, который также собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ и других различных объектах на территории ЛНР. Кроме того, мужчина признался, что причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

28 марта в Херсонской области силовики задержали жителя Алёшек. Его подозревают в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур. Злоумышленник был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года, у него были изъяты две противопехотные мины производства США (M18A1 Claymore).

27 марта сотрудники региональных отделений ФСБ и МВД России задержали шесть человек, являющихся членами запрещённой экстремистской организации «Алля-Аят»*. Они занимались вербовкой новых людей.

26 марта в Самарской области был предотвращён теракт, который планировал пособник запрещённой организации «Русский добровольческий корпус»**. Злоумышленник намеревался устроить взрыв в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций. Во время его задержания сработало имевшееся у подозреваемого взрывное устройство, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл теракт, исполнителями которого стали четыре уроженца Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов.

Их задержали в Брянской области. В ходе допросов террористы заявили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. По его указанию они следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, чтобы прибыть в Киев, где должны были получить вознаграждение.

В Следственном комитете РФ также заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

После теракта также были арестованы ещё пять человек, которые, по данным следствия, были вовлечены в преступную группу: Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, братья Исроил и Диловар Исломовы, а также их отец Аминчон.

Жертвами теракта стали 144 человека. Также зафиксированы 382 пострадавших.

* «Алля-Аят» — организация признана экстремистской по решению Верховного суда России от 06.12.2019.

** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.