ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье при участии выходцев из Средней Азии

В ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта в месте массового пребывания людей.

«Пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путём взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — приводит заявление ТАСС.

Ранее теракт предотвратили в Самарской области, планировавший его пособник РДК* случайно подорвался при задержании. Силовики и мирные граждане не пострадали.

22 марта ФСБ сообщила о задержании семи москвичей, которые намеревались создать ячейку РДК.

Российский президент Владимир Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника и наказывать их.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.