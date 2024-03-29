ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье при участии выходцев из Средней Азии
- РИА Новости
«Пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путём взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — приводит заявление ТАСС.
Ранее теракт предотвратили в Самарской области, планировавший его пособник РДК* случайно подорвался при задержании. Силовики и мирные граждане не пострадали.
22 марта ФСБ сообщила о задержании семи москвичей, которые намеревались создать ячейку РДК.
Российский президент Владимир Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника и наказывать их.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.