Пособник РДК случайно взорвал сам себя при задержании в Самарской области

Теракт предотвращён в Самарской области, планировавший его пособник РДК* случайно подорвался при задержании. Силовики и мирные граждане не пострадали.

Как сообщила ФСБ России, мужчина 1994 года рождения действовал под патронажем украинских спецслужб, он достал из схрона изготовленное им же самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций.

При задержании злоумышленника произошёл самоподрыв устройства. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — сообщили в ФСБ.

22 марта ФСБ сообщила о задержании семи москвичей, которые намеревались создать ячейку РДК.

Российский президент Владимир Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника и наказывать их.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.