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ФСБ сообщила о задержании семи москвичей, планировавших создать ячейку РДК

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ФСБ сообщила о задержании семи москвичей, которые намеревались создать ячейку запрещённой террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

Об этом пишет Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии», — заявили в ФСБ.

Также они обсуждали способы насильственных акций, направленных против сотрудников правоохранительных органов, военных и иностранцев.

По местам проживания задержанных изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики.

Кроме того, у них нашли флаги с нацистской символикой и средства связи, на которых была активная переписка с главарями РДК.

В ФСБ добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Октябрьский районный суд Белгорода арестовал сторонника «Русского добровольческого корпуса», который готовил теракт против российских военных в Валуйках Белгородской области. 

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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