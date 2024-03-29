В ЛНР задержан местный житель, передававший Украине данные о ВС России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Луганской Народной Республики, собиравшего для разведки Украины информацию о местах дислокации подразделений Вооружённых сил России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по ЛНР.

По данным ведомства, житель республики собирал и передавал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о местах дислокации подразделений ВС России, которые задействованы в специальной военной операции.

Ранее сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алёшек по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур.