В ЛНР задержан местный житель, передававший Украине данные о ВС России
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по ЛНР.
По данным ведомства, житель республики собирал и передавал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о местах дислокации подразделений ВС России, которые задействованы в специальной военной операции.
Ранее сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алёшек по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур.