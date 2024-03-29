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В ЛНР задержан местный житель, передававший Украине данные о ВС России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Луганской Народной Республики, собиравшего для разведки Украины информацию о местах дислокации подразделений Вооружённых сил России.
В ЛНР задержан местный житель, передававший Украине данные о ВС России
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по ЛНР.

По данным ведомства, житель республики собирал и передавал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о местах дислокации подразделений ВС России, которые задействованы в специальной военной операции. 

Ранее сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алёшек по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур.

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