ФСБ задержала жителя Херсонской области по делу о подготовке к терактам

Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алёшек по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур, заявили в пресс-службе управления.

Задержанный был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года.

Мужчина прошёл обучение минно-взрывному делу и планировал совершить теракты.

«В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор»), — говорится в заявлении.

Заведено уголовное дело.

Ранее в СК России сообщили, что жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта.