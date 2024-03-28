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ФСБ задержала жителя Херсонской области по делу о подготовке к терактам

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Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алёшек по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур, заявили в пресс-службе управления.
ФСБ задержала жителя Херсонской области по делу о подготовке к терактам
  • РИА Новости

Задержанный был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года.

Мужчина прошёл обучение минно-взрывному делу и планировал совершить теракты.

«В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор»), — говорится в заявлении.

Заведено уголовное дело.

Ранее в СК России сообщили, что жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта.

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