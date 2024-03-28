ФСБ задержала жителя Херсонской области по делу о подготовке к терактам
- РИА Новости
Задержанный был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года.
Мужчина прошёл обучение минно-взрывному делу и планировал совершить теракты.
«В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор»), — говорится в заявлении.
Заведено уголовное дело.
Ранее в СК России сообщили, что жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта.