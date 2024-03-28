Жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта

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Суд приговорил жительницу Бердянска к семи годам колонии за участие в террористической организации и подготовку теракта. Об этом сообщает СК России.
Осуждённая участвовала в террористической группе, организованной СБУ. Как установило следствие, осенью 2022 года она получила компоненты бомбы, которые должна была передать лицам, планировавшим теракт в Бердянске.
Взрывчатое вещество спрятали в тайнике, который обнаружили российские спецслужбы.
Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.
«Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что ФСБ задержала завербованных ГУР МО Украины мужчин в Запорожской области.