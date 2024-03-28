Жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта
28 марта 2024

Жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта

28 марта 2024 | 12:23

Жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта

26 марта 2024 | 17:42

Боевик «Азова» осуждён на пожизненное заключение за двойное убийство в Мариуполе

25 марта 2024 | 19:52

В ДНР боевика «Азова» осудили на пожизненное за расстрел мирных жителей

22 марта 2024 | 15:17

Верховный суд ДНР вынес приговор украинским боевикам за обстрел жилых домов из миномёта

18 марта 2024 | 17:56

Суд в ДНР приговорил десятерых боевиков «Азова» к срокам от 26 до 27 лет колонии

15 марта 2024 | 18:57

Командир танкового взвода ВСУ получил 20 лет колонии за приказ об обстреле жилого дома в Мариуполе

15 марта 2024 | 15:00

СК: обстрел Донецка, при котором погибли трое детей, вёлся снарядами НАТО

14 марта 2024 | 12:35

Московская прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки Чкалова

12 марта 2024 | 11:37

В Донецке после реконструкции открылся мемориал на территории шахты №4/4-бис

07 марта 2024 | 12:11

В ДНР заочно приговорили боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за обстрел домов

Суд приговорил жительницу Бердянска к семи годам колонии за участие в террористической организации и подготовку теракта. Об этом сообщает СК России.

Осуждённая участвовала в террористической группе, организованной СБУ. Как установило следствие, осенью 2022 года она получила компоненты бомбы, которые должна была передать лицам, планировавшим теракт в Бердянске.

Взрывчатое вещество спрятали в тайнике, который обнаружили российские спецслужбы.

Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.

«Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что ФСБ задержала завербованных ГУР МО Украины мужчин в Запорожской области.