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ФСБ задержала завербованных ГУР МО Украины мужчин в Запорожской области

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Сотрудники ФСБ России задержали на территории Запорожской области мужчин, которые были завербованы Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины для проведения терактов, заявили в УФСБ по региону.
ФСБ задержала завербованных ГУР МО Украины мужчин в Запорожской области
  • РИА Новости

По данным ведомства, в марте прошлого года задержанный проходил обучение минно-взрывному делу в Запорожье. После этого он вернулся на подконтрольную России территорию и привлёк своего отца для организации терактов в Запорожской области.

«С августа по декабрь 2023 года подозреваемыми совершена серия терактов на объектах военной инфраструктуры Министерства обороны Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ранее ФСБ опубликовала видео с задержанием пособника РДК*, погибшего от взрыва своего же СВУ.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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