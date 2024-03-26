ФСБ задержала завербованных ГУР МО Украины мужчин в Запорожской области
- РИА Новости
По данным ведомства, в марте прошлого года задержанный проходил обучение минно-взрывному делу в Запорожье. После этого он вернулся на подконтрольную России территорию и привлёк своего отца для организации терактов в Запорожской области.
«С августа по декабрь 2023 года подозреваемыми совершена серия терактов на объектах военной инфраструктуры Министерства обороны Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Ранее ФСБ опубликовала видео с задержанием пособника РДК*, погибшего от взрыва своего же СВУ.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.