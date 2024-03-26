ФСБ показала видео с задержанием пособника РДК, погибшего от взрыва своего СВУ

ФСБ показала видео задержания пособника террористического РДК*, который погиб из-за самоподрыва взрывного устройства в момент встречи с силовиками.

На видео подозреваемый сначала принимает из рук другого мужчины, который сидит в автомобиле, пакет.

Далее следуют кадры задержания мужчины, силовики кричат ему: «Руки поднял! У него что-то в руках!... Отбрось!». После этого вдали слышен взрыв.

Подозреваемый погиб. По данным ФСБ, мужчина 1994 года рождения действовал под патронажем украинских спецслужб, он достал из схрона изготовленное им же самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.