Действовал под патронажем украинских спецслужб: в ФСБ заявили о предотвращении теракта, который планировал пособник РДК
В Самарской области предотвращён теракт, который готовил пособник РДК
- РИА Новости
- © Пресс-служба ФСБ РФ
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о предотвращении теракта на территории Самарской области.
Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, теракт планировал гражданин РФ 1994 года рождения, пособник организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, действующей под патронажем украинских спецслужб. Как уточнили в ФСБ, в период с 2022 по 2024 год фигурант публично занимался дискредитацией ВС РФ.
В сентябре 2023 года его при посредничестве ещё одного из активистов РДК завербовали украинские спецслужбы. По данным ФСБ, фигурант дал согласие на организацию и проведение диверсий на территории России.
Впоследствии злоумышленник по указанию куратора забрал из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций.
Фигурант при задержании получил травмы, несовместимые с жизнью, поскольку в этот момент произошёл самоподрыв имевшегося у него СВУ. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
ФСБ опубликовала кадры попытки задержания злоумышленника. На записи слышно, что силовики выкрикивают требование поднять руки и бросить находящийся у подозреваемого в руках предмет, после чего раздаётся взрыв.
По адресу проживания злоумышленника найдена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для них, а также ещё одно готовое к применению СВУ. В его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности при координации украинских спецслужб.
По факту приготовления к террористическому акту следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
22 марта в ФСБ заявили о предотвращении попытки создания преступной группы из числа сторонников РДК.
Как заявили тогда в ведомстве, семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.
В ходе обысков в их домах были изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК.
Кроме того, 14 марта в ФСБ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге четырёх местных жителей, которые по заданию кураторов из РДК и военной разведки Украины намеревались отравить продукты питания, предназначенные для отправки в зону проведения СВО и жителям новых регионов России.
Наряду с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки терактов.
В результате возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.