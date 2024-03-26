Действовал под патронажем украинских спецслужб: в ФСБ заявили о предотвращении теракта, который планировал пособник РДК

В Самарской области предотвращён теракт, который планировал пособник запрещённой организации «Русский добровольческий корпус»*. По данным ФСБ, злоумышленник намеревался устроить взрыв в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций. Во время его задержания сработало имевшееся у подозреваемого взрывное устройство, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о предотвращении теракта на территории Самарской области.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, теракт планировал гражданин РФ 1994 года рождения, пособник организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, действующей под патронажем украинских спецслужб. Как уточнили в ФСБ, в период с 2022 по 2024 год фигурант публично занимался дискредитацией ВС РФ.

В сентябре 2023 года его при посредничестве ещё одного из активистов РДК завербовали украинские спецслужбы. По данным ФСБ, фигурант дал согласие на организацию и проведение диверсий на территории России.

Впоследствии злоумышленник по указанию куратора забрал из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций.

Фигурант при задержании получил травмы, несовместимые с жизнью, поскольку в этот момент произошёл самоподрыв имевшегося у него СВУ. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

ФСБ опубликовала кадры попытки задержания злоумышленника. На записи слышно, что силовики выкрикивают требование поднять руки и бросить находящийся у подозреваемого в руках предмет, после чего раздаётся взрыв.

По адресу проживания злоумышленника найдена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для них, а также ещё одно готовое к применению СВУ. В его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности при координации украинских спецслужб.

По факту приготовления к террористическому акту следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

22 марта в ФСБ заявили о предотвращении попытки создания преступной группы из числа сторонников РДК.

Как заявили тогда в ведомстве, семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.

В ходе обысков в их домах были изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК.

Кроме того, 14 марта в ФСБ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге четырёх местных жителей, которые по заданию кураторов из РДК и военной разведки Украины намеревались отравить продукты питания, предназначенные для отправки в зону проведения СВО и жителям новых регионов России.

Наряду с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки терактов.

В результате возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.