Сотрудники ФСБ вскрыли и пресекли деятельность законспирированной ячейки украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус»*, которая действует в интересах ГУР Минобороны Украины. Силовики задержали четырёх человек, которые намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в зону СВО военнослужащим ВС РФ и жителям новых регионов России. Задержанные также вели подготовку к терактам на объектах критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге задержаны четыре местных жителя, которые по заданию кураторов из террористической организации «Русский добровольческий корпус»* и военной разведки Украины намеревались отравить продукты питания, предназначенные для отправки в зону проведения СВО и жителям новых регионов России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга вскрыта и пресечена противоправная деятельность действующей в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины законспирированной ячейки украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), признанной террористической в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав преступной группы входили четверо жителей Петербурга, которые являются приверженцами праворадикальной идеологии. Они по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых регионов России.

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«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — отметили в ФСБ.

Подчёркивается, что члены террористической группы задержаны. Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении артиста Кирилла Канахина**, который в марте 2023 года совершил нападение на Брянскую и Белгородскую области в составе организации РДК. Cуд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу о государственной измене.

Напомним, что в ходе прошлогодней вылазки террористы убили двух местных жителей, огнестрельное ранение в спину также получил мальчик Фёдор Симоненко 2012 года рождения. При этом он вывел из-под обстрела боевиков двух девочек. После инцидента ребёнка доставили в больницу, где ему провели операцию по извлечению пули. В дальнейшем Фёдор был награждён медалью «За отвагу». Как следует из президентского указа, мальчик проявил «мужество и самоотверженность» при исполнении гражданского долга. Кроме того, его наградили ведомственной медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».

Как установили в ФСБ, организатором и участником того нападения является гражданин России Денис Капустин — основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ. Его внесли в перечень террористов и экстремистов. Также в розыск был объявлен актёр Кирилл Канахин.

Позднее немецкое издание Deutsche Welle*** опубликовало видеорепортаж о «Русском добровольческом корпусе», где нет ни слова о том, что в этом подразделении служат неонацисты. Кроме того, лидер группировки Денис Капустин, которому запрещён въезд в Германию и другие страны Шенгена, в репортаже и вовсе не упомянут. При этом боевики РДК представлены как «этнические россияне, которые сражаются на стороне Украины».

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* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

** Включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.