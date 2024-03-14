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В Петербурге задержали членов ячейки РДК, курируемой разведкой Украины

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На территории Санкт-Петербурга задержали членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, которую курирует украинская военная разведка. 
В Петербурге задержали членов ячейки РДК, курируемой разведкой Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует Федеральная служба безопасности России. Сообщение приводит ТАСС.

По данным спецслужбы, в состав группы входили четверо жителей Петербурга из числа приверженцев праворадикальной идеологии.

Они по заданию кураторов из РДК и разведки Украины намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что киевские террористы и их пособники будут привлечены к ответственности по всем эпизодам, Москва сделает для этого всё необходимое.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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