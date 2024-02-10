Киевские террористы и их пособники будут привлечены к ответственности по всем эпизодам, Москва сделает для этого всё необходимое. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

В беседе с ТАСС он отметил, что уничтожение Ил-76 в Белгородской области пополнило печальный перечень множества терактов, совершённых киевским режимом и его западными спонсорами за два минувших года.

Он также напомнил о подрыве Крымского моста и газопроводов «Северный поток», убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушении на Захара Прилепина, а также варварских обстрелах Белгорода и Донецка и зверствах запрещённой в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус».

«Безусловно, мы сделаем всё, чтобы привлечь террористов и их пособников к ответственности», — подчеркнул Галузин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики «озверели» и проводят теракты почти каждую неделю.