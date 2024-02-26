Суд приговорил актёра Канахина к пожизненному лишению свободы за госизмену
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«Канахин Кирилл Николаевич признан виновным по ст. 275 УК России, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказали в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.
Канахину предстоит отбывать наказание в колонии особого режима, пишет РИА Новости.
В начале февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Канахина. Его будут судить по статье о государственной измене.
В конце марта 2023 года МВД России объявило в розыск Канахина. Он также включён Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения о причастности к терроризму.