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Суд приговорил актёра Канахина к пожизненному лишению свободы за госизмену

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Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы по делу о государственной измене актёра Кирилла Канахина, который совершил нападение на территорию России в составе запрещённой в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус».
Суд приговорил актёра Канахина к пожизненному лишению свободы за госизмену
  • Gettyimages.ru

«Канахин Кирилл Николаевич признан виновным по ст. 275 УК России, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказали в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Канахину предстоит отбывать наказание в колонии особого режима, пишет РИА Новости.

В начале февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Канахина. Его будут судить по статье о государственной измене.

В конце марта 2023 года МВД России объявило в розыск Канахина. Он также включён Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения о причастности к терроризму.

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