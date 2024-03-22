Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил странам Запада ответить на вопрос, с кем Москве вести переговоры по ситуации на Украине, тогда как Владимир Зеленский законодательно запретил себе делать это.

«Единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая», — сказал российский дипломат.

В политическом руководстве Украины продолжается «разброд и шатание», подчеркнул Небензя.

«Центробежные тенденции наблюдаются в украинском обществе в целом. С учётом этого, а также обвального падения рейтингов поддержки главаря киевской хунты, встаёт вопрос: а кого он вообще сейчас представляет?» — добавил Небензя.

В конце февраля «Зеркало недели» сообщило, что офис Владимира Зеленского составил запрос в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о его легитимности на посту президента после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий.

Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что офис Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий в обход решения Конституционного суда Украины.