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SOCIS: Залужный выиграл бы выборы на Украине в случае их проведения в 2024 году

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на опрос, проведённый украинским Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS).

По его данным, Залужный набрал бы в первом туре 41,4%, Владимир Зеленский — 23,7%.

Во втором туре, как отмечается, Залужный победил бы Зеленского — 67,5% против 32,5%.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал снятие Залужного большой ошибкой Владимира Зеленского.

Также председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук не исключил, что Залужный после отставки с поста может начать заниматься политикой.

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