Медведчук не исключил, что Залужный после отставки может пойти в политику

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук не исключил, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины после отставки с поста может начать заниматься политикой.

Такое мнение политик высказал в интервью РИА Новости.

«Человек, который уходит в отставку, — он создаётся для политики... Поэтому, конечно же, всё это может произойти», — сказал Медведчук.

По его словам, такое часто происходит во внутренней политике Украины.

9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.

Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский. По данным украинского «Зеркала недели», Павлюк станет командующим сухопутными войсками вместо Сырского.