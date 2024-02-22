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Медведчук не исключил, что Залужный после отставки может пойти в политику

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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук не исключил, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины после отставки с поста может начать заниматься политикой.
Медведчук не исключил, что Залужный после отставки может пойти в политику
  • РИА Новости

Такое мнение политик высказал в интервью РИА Новости.

«Человек, который уходит в отставку, — он создаётся для политики... Поэтому, конечно же, всё это может произойти», — сказал Медведчук.

По его словам, такое часто происходит во внутренней политике Украины.

9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.

Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский. По данным украинского «Зеркала недели», Павлюк станет командующим сухопутными войсками вместо Сырского.

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