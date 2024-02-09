Зеленский назначил Баргилевича на пост начальника Генштаба ВСУ
- AP
Об этом Зеленский сообщил в своём Telegram-канале.
Он заявил, что провёл замену руководителя Генштаба ВСУ и поблагодарил генерал-лейтенанта Шапталу за службу в течение двух лет конфликта.
«Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сообщил Зеленский.
Ранее издание «Зеркало недели» писало, что командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины вместо назначенного на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.
8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.