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Зеленский назначил Баргилевича на пост начальника Генштаба ВСУ

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Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВС Украины и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.
Зеленский назначил Баргилевича на пост начальника Генштаба ВСУ
  • AP

Об этом Зеленский сообщил в своём Telegram-канале.

Он заявил, что провёл замену руководителя Генштаба ВСУ и поблагодарил генерал-лейтенанта Шапталу за службу в течение двух лет конфликта.

«Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сообщил Зеленский.

Ранее издание «Зеркало недели» писало, что командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины вместо назначенного на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.

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