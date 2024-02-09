«Зеркало недели»: замминистра обороны Павлюк возглавит Сухопутные войска Украины

Командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины вместо назначенного на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины.

«Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк», — сообщает издание в Telegram.

Уточняется, что новым руководителем Генштаба Украины должен стать экс-замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.