«Зеркало недели»: замминистра обороны Павлюк возглавит Сухопутные войска Украины
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Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины.
«Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк», — сообщает издание в Telegram.
Уточняется, что новым руководителем Генштаба Украины должен стать экс-замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.
8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.