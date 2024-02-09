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«Зеркало недели»: замминистра обороны Павлюк возглавит Сухопутные войска Украины

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Командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины вместо назначенного на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.
«Зеркало недели»: замминистра обороны Павлюк возглавит Сухопутные войска Украины
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины.

«Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк», — сообщает издание в Telegram.

Уточняется, что новым руководителем Генштаба Украины должен стать экс-замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.

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