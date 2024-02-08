В офисе Зеленского назвали четыре причины увольнения главкома ВСУ Залужного

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Решение обусловлено необходимостью... найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу», — написал он в Telegram.

Подоляк добавил, что украинским военным необходимо запустить процесс реформирования управленческих принципов.

Кроме того, в ВСУ должны пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила должного результата в прошлом году», а также не допустить стагнации на линии фронта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Он подчеркнул, что ждёт от нового главнокомандующего ВСУ обновлённого подхода к мобилизации и ротации украинских военных.