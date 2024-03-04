Кличко назвал снятие Залужного большой ошибкой Зеленского

Владимир Зеленский совершил большую ошибку, когда снял главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного с должности. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — объяснил он в интервью итальянской газете la Repubblica.

Кличко добавил, что Зеленский после увольнения главкома должен был объяснить причину своего поступка, который «шокировал каждого украинца». По его словам, многие граждане чувствовали растерянность и отчаяние.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Зеленского убрать Залужного.