RT в Telegram
Подпишись

Кличко назвал снятие Залужного большой ошибкой Зеленского

Короткая ссылка
Владимир Зеленский совершил большую ошибку, когда снял главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного с должности. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — объяснил он в интервью итальянской газете la Repubblica.

Кличко добавил, что Зеленский после увольнения главкома должен был объяснить причину своего поступка, который «шокировал каждого украинца». По его словам, многие граждане чувствовали растерянность и отчаяние.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Зеленского убрать Залужного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить