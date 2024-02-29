Глава ГУР Буданов: Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного
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Об этом он сказал в интервью изданию CBC.
Буданов назвал правильным решение об отставке Залужного.
«Если всё хорошо, всё замечательно и всё сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — заявил он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что отдельные командиры допустили просчёты на фронте, что повлияло на устойчивость обороны украинских войск.