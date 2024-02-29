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Глава ГУР Буданов: Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Владимира Зеленского об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими вооружёнными силами.
Глава ГУР Буданов: Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом он сказал в интервью изданию CBC.

Буданов назвал правильным решение об отставке Залужного.

«Если всё хорошо, всё замечательно и всё сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — заявил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что отдельные командиры допустили просчёты на фронте, что повлияло на устойчивость обороны украинских войск.

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