Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

«Не исключено, что пришёл сигнал от наших партнёров, что «раскачивать лодку» сейчас нежелательно», — говорится в сообщении.

По данным издания, это несёт «угрозу политической дестабилизации».

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Зеленского за то, что тот осмелился критиковать выборы президента России, тогда как сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте.