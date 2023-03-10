В Волновахе и Донецке: в ДНР один человек погиб и четверо получили ранения в результате обстрелов ВСУ

В ДНР за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, ещё четыре мирных жителя получили ранения, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Противник применял артиллерию и РСЗО HIMARS. Наряду с этим киевский режим продолжает наращивать военный контингент возле Артёмовска, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

За минувшие 24 часа в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины в ранее освобождённой Волновахе. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском и Петровском районах Донецка, ранее освобождённой Волновахе», — говорится в сообщении.

В общей сложности за прошедшие 24 часа территория ДНР 13 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 46 единиц различных боеприпасов из артиллерии калибра 155 мм, а также из РСЗО HIMARS.

«Повреждено четыре домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Запорожская область

Наступление в Запорожской области может стать фатальным для киевского режима. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Если вашингтонский обком даст команду (украинскому президенту Владимиру. — RT) Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», — приводит его слова РИА Новости.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о 40-тысячной группировке украинских войск в районе посёлка Пришиб на подконтрольной Киеву территории. При этом, по его словам, российские силы имеют двойную линию обороны в регионе.

Наряду с этим военкор RT DE Иван Полянский пообщался с бойцами батальона «Запад-Ахмат», который участвует в боевых действиях в Запорожской области. В батальон входят чеченцы, дагестанцы, ингуши, русские, а также военнослужащие других национальностей. По их словам, их всех объединяет одна цель — защита России.

ЗАЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал не соответствующими действительности заявления Киева о нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции якобы в результате обстрела со стороны Вооружённых сил РФ. По его словам, причин отсутствия электричества может быть много, в том числе, состояние линий электропередач и технического оборудования, включая его износ.

Также по теме Творческое руководство: как США отрицают своё непосредственное участие в планировании военных операций на Украине США предоставят Украине информацию для возможного весеннего наступления, но определять его цели и ход операции будет Киев, заявил...

«Это серьёзная причина, которая должна устанавливаться специалистами. Но никакого анализа произведено не было. Мы туда добраться тоже не можем по понятным причинам», — цитирует его РИА Новости.

При этом ранее украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС. Все системы безопасности ЗАЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что договорённость о создании защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но её заблокировал Киев.

Крым

Строительство оборонительной линии в Крыму идёт по плану. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

«Мы с учётом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идём не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены», — сказал он.

По его словам, на строительстве объектов задействовано большое количество людей: «И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении».

Ранее Аксёнов указывал, что все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина защищены системами ПВО.

В начале марта в российском МИД констатировали, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крымского полуострова и нанесение по нему ударов.

Артёмовск

Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское командование продолжает наращивать военный контингент около Артёмовска.

Также на russian.rt.com «Нельзя просто так сидеть и ждать смерти»: сержант 1-й танковой армии рассказал историю спасения сослуживца в ходе СВО

«На северо-западе и юго-западе от населённого пункта Артёмовск отмечается увеличение группировки противника», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

При этом он отметил, что исходя из численности, количества вооружения и техники, ВСУ могут готовиться как к обороне, так и к наступлению.

Ранее военные корреспонденты RT Игорь Жданов и Роман Косарев рассказали о том, как штурмовые отряды сумели оттеснить украинских военных с окраин Артёмовска.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины. «Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе», — говорил он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России 7 марта.