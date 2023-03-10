Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских военнослужащих.

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если вашингтонский обком даст команду (украинскому президенту Владимиру. — RT) Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы организовали глубокоэшелонированную линию обороны в Запорожской области.

8 марта украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.