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Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

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Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских военнослужащих.
Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если вашингтонский обком даст команду (украинскому президенту Владимиру. — RT) Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы организовали глубокоэшелонированную линию обороны в Запорожской области.

8 марта украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.

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