В «Росэнергоатоме» отвергли обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа отверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции из-за действий ВС России.

В комментарии РИА Новости он отметил, что причин может быть много, в том числе состояние линий электропередачи и технического оборудования, включая его износ.

«Это серьёзная причина, которая должна устанавливаться специалистами. Но никакого анализа произведено не было. Мы туда добраться тоже не можем по понятным причинам», — пояснил Карчаа.

Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.

Все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно.