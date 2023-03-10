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В «Росэнергоатоме» отвергли обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС

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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа отверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции из-за действий ВС России.
В «Росэнергоатоме» отвергли обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС
  • РИА Новости

В комментарии РИА Новости он отметил, что причин может быть много, в том числе состояние линий электропередачи и технического оборудования, включая его износ.

«Это серьёзная причина, которая должна устанавливаться специалистами. Но никакого анализа произведено не было. Мы туда добраться тоже не можем по понятным причинам», — пояснил Карчаа.

Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.

Все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно.

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