Рогов сообщил, что Украина полностью прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС

Украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В 04:53 (со стороны Украины. — RT) отключили последнюю линию электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС», — цитирует его ТАСС.

Рогов подчеркнул, что сейчас ЗАЭС полностью обесточена от внешних источников.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.

Также Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договорённости по зоне безопасности вокруг ЗАЭС.