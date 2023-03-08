Гутерреш заявил, что ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Организация Объединённых Наций готова предоставить свои услуги в целях достижения договорённости по зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

Об этом сообщил журналистам в Киеве Генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, как передаёт РИА Новости, возможное посредничество с тем, чтобы добиться полной демилитаризации зоны и обеспечить возврат станции к нормальной деятельности, будет важным.

«Организация Объединённых Наций готова предложить свои добрые услуги», — добавил Гутерреш.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.

По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, заявление Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС не соответствует действительности.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.