«Росэнергоатом» опроверг данные Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС
- РИА Новости
По его словам, Украина предоставила Гросси ложную информацию.
«Никакого усиления служб безопасности на Запорожской АЭС за последние дни не было. Предполагаю, что господина Гросси умышленно дезинформирует украинская сторона», — передаёт его слова ТАСС.
Ранее Гросси заявил, что ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте.
Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС хорошо защищена, потому украинская армия наносит удары по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать ЗАЭС полноценно функционировать.