«Росэнергоатом» опроверг данные Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС

Заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС не соответствует действительности, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, Украина предоставила Гросси ложную информацию.

«Никакого усиления служб безопасности на Запорожской АЭС за последние дни не было. Предполагаю, что господина Гросси умышленно дезинформирует украинская сторона», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее Гросси заявил, что ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС хорошо защищена, потому украинская армия наносит удары по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать ЗАЭС полноценно функционировать.