Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией насчёт ЗАЭС и он делает это

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.

По его словам, это продолжающиеся переговоры, которые включают военные аспекты.

«Я держу свои каналы диалога открытыми. Конечно, с Украиной, и, естественно, я должен говорить и с Россией, и я делаю это», — передаёт слова Гросси ТАСС.

Ранее он заявил, что ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.