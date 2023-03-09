Узнать больше

Системы ЗАЭС при переходе на дизель-генераторы сработали штатно

Короткая ссылка
Все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно.
Системы ЗАЭС при переходе на дизель-генераторы сработали штатно
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Все системы безопасности сработали штатно», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, они постоянно пополняются.

Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.

Два энергоблока Запорожской АЭС переводятся в режим холодного останова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить