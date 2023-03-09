Системы ЗАЭС при переходе на дизель-генераторы сработали штатно
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- © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty
Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Все системы безопасности сработали штатно», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, они постоянно пополняются.
Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.
Два энергоблока Запорожской АЭС переводятся в режим холодного останова.