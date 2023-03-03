МИД России: киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма

Киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, заявили в российском МИД.

«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Нуланд после её слов о поддержке ударов Украины по Крыму заняться «белыми шарами и НЛО», которые «бороздят просторы» Соединённых Штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.