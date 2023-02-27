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Песков: в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма

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В Кремле не могут представить каких-то обстоятельств, при которых было бы возможно «возвращение» Крыма в состав Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма
  • РИА Новости

«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал он.

Как утверждает украинский президент Владимир Зеленский, с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что вопрос претензий Украины на Крым следует решать в будущем.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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