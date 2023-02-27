Песков: в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма
- РИА Новости
«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал он.
Как утверждает украинский президент Владимир Зеленский, с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что вопрос претензий Украины на Крым следует решать в будущем.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.