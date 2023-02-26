Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.

«Вернув Крым, мы восстановим мир», — написал он в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Журналист The American Conservative Род Дреер отмечал, что поддержка Соединёнными Штатами безумной идеи Украины «захватить» Крым может привести к крупномасштабному конфликту.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.