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Зеленский назвал возвращение Крыма Украине условием «восстановления мира»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.
Зеленский назвал возвращение Крыма Украине условием «восстановления мира»
  • AP

«Вернув Крым, мы восстановим мир», — написал он в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Журналист The American Conservative Род Дреер отмечал, что поддержка Соединёнными Штатами безумной идеи Украины «захватить» Крым может привести к крупномасштабному конфликту.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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