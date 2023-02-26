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Советник Байдена: вопрос претензий Украины на Крым следует решать в будущем

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Вопрос претензий Украины на Крым можно будет поднимать позднее, сейчас же Киеву нужно сосредоточиться на других целях, считает советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Вопрос Крыма и вопрос того, что будет происходить в будущем, это то, к чему мы придём», — сказал он.

Сейчас же США нужно сосредоточиться на краткосрочных целях Украины, действовать быстро и решительно, чтобы помочь ВСУ вернуть под свой контроль территории, заявил Салливан.

Как утверждает украинский президент Владимир Зеленский, с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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