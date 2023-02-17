Захарова посоветовала Нуланд после слов об ударах по Крыму заняться белыми шарами и НЛО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала замгоссекретаря США Виктории Нуланд после её слов о поддержке ударов Украины по Крыму заняться «белыми шарами и НЛО», которые «бороздят просторы» Соединённых Штатов.

Она отметила, что над властями США смеются их же граждане в связи с ситуацией с «неопознанными объектами», однако они грезят поражением России, а теперь ещё и призывают киевский режим начать атаку на Крым.

«У вас дома, Виктория, есть чем заняться», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Также Захарова заявила, что слова Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины.

В Кремле ранее отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Там также подчёркивали, что сама дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, чрезвычайно опасна.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.